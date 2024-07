Supernanny faz rara aparição no SBT após tempo afastada da TV

Ela fez história na vida de milhões de brasileiros! A consagrada 'Supernanny' foi a convidada do programa "Chega Mais" do SBT, na última quinta-feira (4). A pedagoga Cris Poli, de 79 anos, participou do quadro "TBT" e bateu um papo com os apresentadores Michelle Barros e Paulo Mathias.

Durante a conversa, a apresentadora do reality show 'Supernanny' contou que mesmo após o término do programa, ainda trabalha com a educação infantil. "Eu continuo trabalhando com a educação infantil. É a minha paixão! Eu acho que é um grande investimento educar as crianças", pontuou ela.

Na sequência, Cris contou que até os dias de hoje recebe o reconhecimento das pessoas. "As pessoas me param na rua para agradecer por eu ter educado o filho delas", disse ela. "Eu não tenho consciência do alcance do programa, foi muito além do que eu imaginava", contou ela a respeito do sucesso do reality.

Contudo, o que mais chamou a atenção dos internautas foi a aparência da pedagoga. "Tinha mais medo dela do que da minha mãe", disse um usuário. "Continua muito elegante, o espanto é pela idade e aparência avançada? Deixa eu te avisar… você também um dia chega lá, talvez", defendeu um internauta.

O programa Supernanny foi um reality show produzido pelo SBT, entre os anos de 2006 e 2014. Inicialmente era exibido aos domingos, passando para os sábados na segunda temporada, onde se consolidou. É uma versão do programa britânico de mesmo nome.