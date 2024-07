Falsa biomédica que aplicou PMMA em influencer usava carimbo de outra médica

Após a morte da influenciadora Aline Ferreira, durante um procedimento estético com Grazielly da Silva Barbosa, novas informações sobre o caso vieram à tona. Acontece que, uma médica identificada como Any Aires, descobriu que a dona da clínica, usava o CRM dela em receitas que passava no consultório.

No entanto, é importante ressaltar que Grazielly da Silva Barbosa, que até chegou a se apresentar como biomédica, nunca cursou biomedicina. Indignada com a situação, a médica Any Aires revelou que o número de registro usado pela dona da clínica era antigo e além disso, nunca conheceu Grazy.

Contudo, Any decidiu ir a polícia para registrar um boletim de ocorrência, em razão do registro médico falsificado. A influenciadora iria realizar três sessões de aplicação dO polimetilmetacrilato (PMMA), mas não resistiu e faleceu na primeira.

Vale ressaltar que Aline Ferreira foi enterrada nesta sexta-feira (05). Nas redes sociais, os fãs lamentaram a partida tão precoce da influenciadora. "Ainda sem acreditar que isso tudo aconteceu. Que tristeza!" "Gente, essa pressão estética mata mesmo as pessoas. Coitada! Força para a família".

A influenciadora faleceu na última terça-feira (02), após ser diagnosticada com uma infecção e pneumonia. Aline Ferreira chegou a ser intubada, após o quadro de saúde agravar, mas não resistiu.