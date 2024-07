Rafa Kalimann é processada pela Perdigão por comer produto Seara

A Fátima Berbardes que se cuide! A atriz Rafa Kalimann está sendo processada pela multinacional Perdigão. A briga na Justiça começou após a ex-BBB ser vista consumindo produtos da Seara, marca concorrente, durante o Carnaval na Sapucaí.

A saia justa aconteceu enquanto a atriz tinha um contrato de exclusividade com a Perdigão, o que levou a marca a pedir uma indenização de R$ 418 mil. O acordo, entre Rafa e Perdigão incluía a promoção dos produtos em eventos como o Natal.

Inclusive, em dezembro de 2023 a parceria foi um grande sucesso. Mas o que ninguém imaginava estava por vir. A equipe da famosa foi notificada extrajudicialmente pela BRF - uma das maiores companhias de alimentos do mundo - a respeito do incidente.

No contrato, Kalimann deveria manter a exclusividade com a Perdigão durante três meses, período em que não poderia aparecer publicamente consumindo ou promovendo marcas da concorrência. O combinado foi a entrega de um vídeo Reels no Instagram, com repostagem no TikTok, e um combo de Stories.

Em nota a artista afirmou que não sabia da ação e que está tentando resolver a questão. Em sua defesa, a Perdigão justificou o seguinte: A BRF S/A, empresa do ramo alimentício dona da Perdigão e da Sadia, entrou com uma ação de execução pedindo o reconhecimento da quebra da exclusividade firmada com Rafa Kalimann.

A Perdigão está processando a Rafa Kalimann após ser flagrada comendo produtos da Seara. pic.twitter.com/FKeC7N12xK — Cutucada (@Cutucadas_) July 5, 2024