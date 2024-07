Conheça marca de sapatos brasileira usada por Taylor Swift

Imagine sair do desemprego para calçar as maiores estrelas dos Estados Unidos? Foi o salto que a vida deu para a empresária Marina Larroudé. A marca de sapatos brasileira "Larroudé" é usada por Taylor Swift, Blue Ivy, a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, entre outras celebridades.

Entretanto, engana-se quem pensa que foi fácil chegar nesse patamar. Desempregada e sem perspectiva de vencer na carreira, Marina encarou a pandemia criando uma marca do zero. A primeira unidade produtiva própria da grife, foi feita pela designer e Ricardo, seu esposo, em 2020.

Vale ressaltar que, a grife nova-iorquina de calçados femininos e bolsas de alto padrão, inaugurou em Sapirana/RS, no dia 27 de abril de 2023. Desde então, os pés das estrelas internacionais ganharam um toque abrasileirado e modéstia a parte, de muito bom gosto.

Em quatro anos de existência, a marca já calçou as cantoras Lady Gaga, Lizzo, Alicia Keys e Taylor Swift. Inclusive, Blue Ivy que causou durante a sua aparição na premiação do Grammy 2024. Ao lado pai, Jay-Z, a filha da poderosa Beyonce usou uma bota de couro na cor marfim no valor de R$ 2.623,52.

Para quem ficou interessado, e deseja vestir os pés com glamour, estilo e autenticidade, os calçados da Larroudé são exportados para: Estados Unidos, Europa, Ásia, Oriente Médio e Austrália.

Saiba Mais Mariana Morais Tiago Leifert rebate a alfinetada de Vinicius Júnior

Tiago Leifert rebate a alfinetada de Vinicius Júnior Mariana Morais Maíra Cardi diz que se arrepende de trocar farpas com Arthur Aguiar

Maíra Cardi diz que se arrepende de trocar farpas com Arthur Aguiar Mariana Morais Supernanny faz rara aparição no SBT após tempo afastada da TV

Supernanny faz rara aparição no SBT após tempo afastada da TV Mariana Morais Cláudia Abreu sobre influencers em novelas: "não vai durar"

Cláudia Abreu sobre influencers em novelas: "não vai durar" Mariana Morais Diagnosticado com demência, Bruce Willis já não consegue mais falar