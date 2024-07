Saiba quem era a influenciadora que morreu após procedimento estético

Aline Ferreira, de 33 anos, morreu após realizar uma sessão para aplicar polimetilmetacrilato (PMMA). A influenciadora havia procurado o procedimento para aumento de glúteo. Entretanto, essa não foi a primeira vez que a jovem fez intervenções no corpo.

Contudo, a tia da jovem, Elisângela, revelou em entrevista ao Uol, que Aline Ferreira já tinha realizado outros procedimentos estéticos com a falsa biomédica. A influenciadora teria feito preenchimento no nariz, rosto, olhos e boca, com Grazielly da Silva Barbosa.

A influenciadora era casada desde 2021 e tinha dois filhos. Ela compartilhava nas redes sociais um pouco da rotina e conteúdos sobre moda, estilo de vida e viagens. Aline Ferreira tinha 55 mil seguidores no Instagram e também era modelo fotográfica.

Além disso, a jovem era vaidosa e também adepta a prática de atividade física. Nas redes sociais, Aline Ferreira compartilhava a rotina de treinos e esbanjava boa forma. Ela também produzia conteúdos com montagens de looks diversos.

Nas redes sociais, fãs lamentaram a partida da influenciadora. "Que moça linda, a cobrança e a busca constante pelo corpo perfeito (que já era perfeito) está tirando tantas vidas! Meus sentimentos a toda família". "Ainda sem acreditar. Descanse em paz princesa, brilha muito ai no céu! Vai deixar muita saudade".