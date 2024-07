Neymar e Bruna Biancardi: Veja detalhes dos bastidores da reconciliação

Promovida à madrasta do ano! Para quem acompanhou as redes sociais e os portais de notícia, se deparou com a "novidade", que já estava estampada na cara da sociedade faz tempo: Neymar e Bruna Biancardi. O casal rendeu conteúdo romântico nesse final de semana.

Entretanto, a chegada de mais uma herdeira à polêmica família, não interferiu os pombinhos de se assumirem publicamente. Mesmo após uma traição e uma gravidez, Biancardi deixou o amor falar mais alto que as puladas de cerca do craque.

Durante o evento 'Tardezinha', ao som de Thiaguinho, os pombinhos foram flagrados aos beijos, no último sábado (8), enquanto a seleção brasileira era eliminada pelo Uruguai. E não foi só dessa vez que os apaixonados foram vistos juntos, 'Bruney' compartilha, diariamente, registros ao lado da pequena Mavie.

Vale lembrar que, a terceira filha do jogador chegou, na última terça-feira (30). A recém nascida Helena, foi fruto de uma traição do atleta com a modelo Amanda Kimberlly, enquanto a namorada, Biancardi, estava na reta final da gravidez de Mavie.

Além disso, Neymar, a mãe, Nadine, a irmã, Rafaella, e o primogênito, Davi Lucca, estiveram na maternidade para conhecer a bebê, na última quarta-feira (3). Em seguida, o atacante do Al Hilal teria registrado a pequena com o seu nome.

Bruna biancardi e Neymar ?? pic.twitter.com/szsiJoAkY9 — brunabiancardi (@brunabiancardib) July 7, 2024