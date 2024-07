Filha de Maíra Cardi vai vender bolos no condomínio onde mora

Vale de tudo para limpar a imagem! A filha da coach Maíra Cardi vai começar a vender bolos de pote no condomínio onde mora. A ideia surgiu do padrasto, Thiago Nigro, conhecido como "O Primo Rico". Nas redes sociais, Maíra explicou que a pequena vai aprender a fazer dinheiro.

Em um vídeo publicado no perfil do Instagram, a influenciadora explicou como será a dinâmica das vendas. "O Thiago faz umas brincadeiras de merecimento de trabalho com a Sophia. E aí, eles fizeram um acordo e ela ganhou um dinheiro e agora eles vão no supermercado para comprar os ingredientes", contou ela.

Na sequência, Maíra surpreendeu os seus seguidores ao revelar que o marido precisou pedir dinheiro emprestado para a chefe de cozinha da família após ele afirmar que não tinha dinheiro em espécie, já que a pequena preferia o valor em mãos.

"Ele só tem cartão, e ela quer em espécie. Ele pediu dinheiro emprestado para a nossa chefe de cozinha", disse ela. Na sequência, Maíra contou que a profissional ficou surpresa com o empréstimo e disse estar desacreditada de que um dia emprestaria dinheiro ao Primo Rico.

Na web, os internautas zombaram da situação e insinuaram que tudo não se passava de uma farsa. "Gente que mulherzinha! Como existe alguém que acredite em uma palavra que sai da boca dela", disparou uma seguidora. "Educadinha do jeito que é vai conquistar os clientes", debochou outro usuário.

Polêmica do "celular de pobre"

Vale lembrar que, recentemente, a mini Maíra Cardi foi flagrada desmerecendo o celular de um cozinheiro da família. A pequena disse que o aparelho era de pobre e que o celular Iphone era mais bonito. As afirmações da menina geraram uma briga generalizada entre Maíra e Arthur Aguiar.

A coach disparou insultos contra o ex-marido e o acusou de ter músicas ruins. Na sequência, ela reconheceu que agiu de forma errada e usou as redes sociais para lamentar as declarações a respeito do ex-marido Arthur.