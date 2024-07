Rafael Cardoso surge em rara aparição com namorada e filha caçula

Após um período recluso das redes sociais e até mesmo de grandes trabalhos na dramaturgia, Rafael Cardoso ressurgiu na internet. O ator publicou uma sequência de registros fotográficos no Instagram, onde aparece ao lado de familiares.

Nas imagens, Rafael Cardoso aparece ao lado da namorada, a psicóloga Carol Ferraz, da filha do casal, Helena, de apenas 8 meses, além de um amigo. Contudo, vale ressaltar que o ator também é pai da Aurora, de 8 anos, e do Valentim, de 4, fruto do seu ex-relacionamento com Mariana Bridi.

Além disso, nas redes sociais, internautas escreveram: "Família linda! Com amor, tudo fica mais leve". "Felicidades ao casal e saúde pra essa princesinha". "Não sabia que ele estava em outro relacionamento, mas que seja feliz".

No entanto, vale lembrar que ator reapareceu após se envolver em uma polêmica daquelas. Em fevereiro deste ano, Rafael Cardoso foi flagrado agredindo o gerente de um bar, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Entretanto, recentemente, o Ministério Público permitiu que o ator escolhesse qual pena gostaria de cumprir, em decorrência da agressão contra o funcionário do bar. Rafael Cardoso poderia optar entre pagar o valor de dois salários mínimos para uma instituição de caridade, ou prestar serviços comunitários durante quatro meses.