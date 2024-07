Ex-Masterchef impressiona com antes e depois

Vale lembrar que Léo Santos já se falou abertamente, através das redes sociais, sobre a compulsão alimentar. "É sobre assumir compulsões alimentares que precisam ser tratadas constantemente, é sobre parar de frente com o espelho e me olhar nos olhos e entender que tudo que construí ao longo dos anos está sempre por um fio".

Contudo, na época, ele ainda acrescentou: "Uma ansiedade, ou uma onda de tristeza, ou até mesmo uma exaustão psicológica e pronto, voltamos a estaca zero! A compulsão alimentar é um leão domado, mas mesmo assim nunca será um gato, sempre será um leão". "Existem, sim, os dias escuros, nem tudo é foto de espelho de academia e prato de salada, tem muito drama e surto envolvido, e tá tudo bem!"

Por fim, Léo ainda escreveu: Vivemos hoje em dia uma onda muito mais saudável, onde as pessoas passaram a entender e se interessar pelo que comem, mas existe uma linha tênue entre se preocupar com sua saúde física e encontrar o corpo perfeito a qualquer custo. Lidar com a alimentação como fonte de prazer e não ter com ela uma relação medicamentosa. Lembrar que nosso corpo precisa de descanso também. Tá tudo bem falhar, na próxima refeição você começa de novo".