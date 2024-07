Amante de Yuri Lima tem vídeo íntimo vazado na web

A amante do jogador Yuri Lima, teve vídeos íntimos vazados na web, nesta quinta-feira (11). Durante uma live para uma plataforma de conteúdo adulto, Kevelin Gomes aparece fazendo sexo oral em um rapaz. A web especula que o rapaz seja o próprio Yuri, ex-marido da cantora Iza.

No aplicativo 'X', antigo Twitter, imagens de Kevelin tendo relações sexuais supostamente com Yuri, que não foi identificado, estão sendo compartilhadas entre os usuários da plataforma. O material servia de conteúdo para um canal adulto.

Além disso, áudios do atleta elogiando a amante vazaram nesta quinta-feira (11). Kevelin, teria enviado um vídeo obsceno para o jogador enquanto faziam sexo virtualmente. O jogador do Mirassol e a amante estão sendo massacrados pela web.

Vale lembrar que, Iza surpreendeu a todos após comunicar o término da relação, na última quarta-feira (10). Além dos seguidores, Yuri também ficou surpreso com a notícia. Ele estava em uma partida de futebol quando a artista revelou a traição.

“Eu queria pedir pra vocês respeitarem o meu momento, afinal de contas estou grávida, e nunca pensei em passar por isso. Resolvi vir aqui falar que estou bem, na medida do possível. (…) Ele me traiu — não acredito que estou falando isso. Ele mantinha contato com uma pessoa que ele já se envolveu. E, para mim, isso já é uma quebra de confiança enorme!”, afirmou Iza.