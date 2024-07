Maraisa dá indícios de término com o noivo; Entenda

Acabou o noivado de Maraisa com Fernando Mocó? Ao que tudo indica, sim! A cantora não segue mais o empresário nas redes sociais e também arquivou todas as fotos dos dois juntos. Em contrapartida, ele não fez nenhuma alteração nos posts em seu perfil do Instagram.

Entretanto, nenhum dos dois mencionaram sobre a possível separação. Vale ressaltar que a história se repete! Em novembro de 2023, Maraisa após terminar o noivado com o sertanejo teve a mesma atitude horas antes de revelar o fim da união.

A bruxa está solta entre os casais, desde a última quarta-feira (10). Além de Maraisa, a cantora Iza terminou com o namorado, o jogador Yuri Lima, através das redes sociais. Após receber fotos, vídeos e áudios do atleta se relacionando com uma atriz pornô.

Na web, internautas comentaram sobre os últimos episódios. "Ela que espere a vez dela, agora o assunto é a Iza", comentou um usuário. "Primeiro vamos resolver o caso da Iza , a Maraisa fica na fila", disparou outro perfil.

Vale lembrar que, Maraisa assumiu o namoro com o cantor em julho de 2023. Eles se conheceram na adolescência, quando ela residia junto à família em Araguaína (TO). Os dois viveram uma profunda amizade e ele era um dos incentivadores do relacionamento.