Zé Felipe tem show cancelado por não vender nem 30 ingressos

Não está fácil para ninguém! O cantor Zé Felipe precisou cancelar um dos seus shows por não conseguir vender nem 30 ingressos. A informação foi dada com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal "O Dia".

O jornalista teve acesso a uma conversa do ex-produtor do artista, Felipe Maciel. No diálogo, ele fala com um suposto organizador que pede o cancelamento do show devido à baixa procura. Segundo o homem, faltando poucos dias para a apresentação acontecer, não teriam sido vendidos nem 30 ingressos.

"As vendas não melhoraram, quero ver com você a respeito de remarcar essa data, do jeito que segue ficará ruim pra ambos”, iniciou o contratante. Infelizmente não tá tendo saída, está rodando em rádio, rede social, coloquei 40 meninas para ajudar na divulgação, mas realmente não está vendendo!"

Na sequência, Felipe questionou: "Nossa, cancelar assim na semana. Uma data tão boa", pontuou o produtor, que recebeu a seguinte resposta. “Não cheguei a 30 ingressos vendidos”, finalizou ele revelando o real motivo.

Vale lembrar que, o fato aconteceu em 2018. Atualmente, o ex-produtor ganhou uma causa na Justiça contra Zé Felipe. O profissional acusou o cantor de assédio moral. O acordo ficou em R$ 100 mil de indenização, mais reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de direitos trabalhistas.