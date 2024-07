João Guilherme se derrete por Bruna Marquezine

Bruna Marquezine esbanja beleza por onde passa e a cada registro que compartilha nas suas redes sociais, arranca suspiros de fãs. Mas acontece, que atualmente, não é só de fãs que ela tem acelerado as batidas o coração.

A atriz, que tem mais de 45 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou um registro e chamou atenção do seu affair, João Guilherme. Trata-se de um vídeo onde a atriz aparece sorrindo enquanto brinca com a câmera.