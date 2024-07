Maraisa adia casamento após mais uma crise na relação

Maraisa e Fernando Mocó decidiram desmarcar a cerimônia de casamento que estava prevista para outubro deste ano. Os dois estão noivos desde dezembro de 2023, mas parece que a relação está próxima do fim.

Segundo o jornalista Leo Dias, a cantora teria afirmado que o cancelamento do casamento se deu em razão a alguns problemas com fornecedores que impedem que a cerimônia seja realizada em outubro deste ano, como planejado. Mas será?!

Vale lembrar que na última quarta-feira (10), fãs de Maraisa perceberam que a cantora tinha deixado de seguir o noivo nas redes sociais. E além disso, a artista também arquivou as fotos que tinha ao lado do empresário.

Contudo, Fernando Mocó ainda mantém as publicações ao lado de Maraisa, em suas redes sociais. Além disso, também na quarta (10), a cantora surgiu em uma live no Instagram, sem a aliança de compromisso e alimentou os burburinhos de uma possível crise no relacionamento.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gente, mas ela chorou tanto para não ficar longe dele, o que houve?" "Tomara que ela não tenha levado chifre também". "Para que casar? Se os sinais do divórcio estão nítidos".