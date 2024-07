Grávida, mulher de jogador é internada para tratar câncer avançado

Que melhore logo! A cantora gospel, Camila Campos, esposa do ídolo do Cruzeiro, o jogador Leo, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Grávida de sete meses, Camila precisou ser internada para realizar o tratamento da doença.

A equipe da cantora usou as redes sociais, na última quinta-feira (11), para fazer um apelo aos fãs e religiosos, e pedir orações por sua recuperação. "É tempo de nos unirmos como igreja em oração, crendo no poder sobrenatural do nosso Deus".

Além disso, a equipe detalhou que a doença foi descoberta após a cantora sentir fortes dores e ser internada às pressas sob um acompanhamento médico. O comunicado ainda pontua que o quadro de saúde da esposa do jogador é assustador e desmotivante aos olhos da medicina.

"Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta".

O caso gerou enorme comoção por parte dos seguidores e das igrejas de Belo Horizonte, que se mobilizaram para criar uma corrente de orações pela melhora de Camila. Tanto ela, quanto Leo são evangélicos.