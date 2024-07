Irmão de Zilu acobertava traições de Zezé di Camargo

A influenciadora Zilu Camargo, de 64 anos, afirmou que seu irmão acobertava as traições do cantor Zezé Di Camargo, de 61 anos, e que escondeu dela por “medo de perder o emprego”. A declaração foi exibida, na última quinta-feira (11), em seu podcast “Café com Respostas”.

Enquanto conversava com a convidada do dia, Camila Moura, ex-mulher do ex-BBB Lucas 'Buda', Zilu foi questionada se "homem acoberta homem". A famosa relembrou que o irmão, Eliezer Godoy, chegou a buscar a amante de Zezé Di Camargo no aeroporto em determinada ocasião.

“Ele não tinha coragem de me contar. Acho que ele teve medo de perder o emprego, porque tinha um cargo importante [com Zezé]”, comentou Zilu, que chegou a confrontar o irmão, mas recebeu uma resposta inesperada.

“Quando soube, confrontei meu irmão, e ele disse: ‘Ele nunca vai te largar, não é nada sério, é uma qualquer’. Mas não é assim”, declarou ela. Zilu e Zezé foram casados por 32 anos, entre 1982 e 2014, e, durante o divórcio, tiveram problemas com a justiça batalhando sobre questões financeiras.

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que a comunicadora fala sobre o casamento com o sertanejo. Em junho, Zilu rebateu algumas falas problemáticas do cantor, que afirmou ter traído a ex-esposa por 10 anos e teria casado com a influenciadora apenas devido à gravidez.