Bárbara Evans diz que perdoou Andressa Urach e Denise Rocha

Sem ressentimentos! A influenciadora Bárbara Evans revelou que perdoou as suas arquirrivais do reality A Fazenda, da TV Record. A modelo teve desavenças com Andressa Urach, e Denise Rocha, chegando a trocar 'chuva de cuspe', xingamentos e ofensas durante a exibição do programa.

Nas redes sociais, Bárbara foi questionada se perdoou as participantes e respondeu que no seu coração não tem lugar para coisas ruins, e que Denise Rocha e Andressa Urach estão perdoadas pelo que lhe causaram no reality.

A filha de Monique Evans concluiu que não guarda mágoas. "Meu coração não tem lugar para coisas ruins. Graças a Deus, tenho muitas coisas maravilhosas em minha vida. Aqui não tem espaço para guardar situações constrangedoras. Então, claro que sim", disse ela.

Para quem não acompanhou, A Fazenda 6 foi considerada a melhor de todas as temporadas até o momento. O trio marcou o reality após inúmeras brigas, Bárbara se consagrou a campeã, Denise ficou em segundo lugar e Andressa foi eliminada na metade da competição, que na época, era apresentada por Brito Jr.



Atualmente, Bárbara é casada desde 2020, com o empresário Gustavo Theodoro. A influenciadora de maternidade e rifas tem três filhos com o marido, os gêmeos, Álvaro e Antônio e a primogênita Ayla Evans.

ela virou o que ela falou que a Bárbara Evans era na Fazenda KKKKKKKKK pic.twitter.com/SyokED4XCz — Mia Khalifa Colucci da Silva Goth (@vtrxslv) April 11, 2024