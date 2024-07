Wanessa Camargo diz o que acha da gravidez Graciele Lacerda

Irmão a bordo! A cantora Wanessa Camargo falou sobre a chegada de mais um membro na família Camargo. Após o pai, Zezé Di Camargo, e a madrasta, Graciele Lacerda, compartilharem a novidade nas redes sociais, na última quinta-feira (11), a ex-BBB disse estar muito feliz.

Durante uma entrevista concedida para o jornal "O Globo", a cantora afirmou que a notícia foi uma benção: “Estou muito feliz com a notícia! Sempre foi um desejo muito grande deles. Vamos todos vibrar e receber essa criança com todo amor e carinho", desejou ela.

A cantora, que evita a presença da madrasta, disse que a chegada da criança vai iluminar a vida do casal. "É uma bênção e Deus com certeza vai iluminar este novo ciclo na vida deles”, desejou ela. Vale lembrar que, após inúmeros atritos envolvendo Graciele e os enteados, os laços familiares ficaram estremecidos.

Para quem não acompanhou, além de Wanessa, Igor Camargo chegou a brigar na Justiça após um desentendimento envolvendo um perfil falto no Instagram. Na época, o casal, Igor e Amabylle foram proibidos de mencionar Gracielle e Zezé nas redes sociais por decisão judicial.

Em nota, os dois foram proibidos, inclusive, de dar entrevistas para qualquer tipo de veículo para falar sobre o assunto. “Absterem-se de realizar publicações/comentários em suas postagens em todas as redes sociais sobre o assunto envolvendo a vítima Graciele e seu companheiro Zezé Di Camargo; absterem-se de dar entrevistas a qualquer canal televisivo/programa, podcast, jornais, revistas e similares, sobre o assunto envolvendo a vítima Graciele e seu companheiro Zezé Di Camargo; excluírem todas as postagens e comentários já realizados direcionados à vítima Graciele e seu companheiro Zezé Di Camargo ou com marcações diretas aos seus perfis em todas as redes sociais”.