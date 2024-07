Nego Di é alvo de operação policial e esposa do humorista é presa

Senta que lá vem bomba! O humorista Nago Di e a esposa, Gabriela Sousa, foram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), em Santa Catarina. O casal foi preso em flagrante. Eles são investigados por suspeita de lavagem de R$ 2 milhões em rifas virtuais.

Nesta sexta-feira (12), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, deflagrou a 'Operação Rifa$'.

De acordo com o promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela investigação, dois veículos de luxo dos investigados foram sequestrados. Além disso, a ação também apreendeu munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro.

Ainda de acordo com os agentes, o casal teria utilizado documentos falsos nas redes sociais. Em contrapartida, a defesa do influenciador confirmou a prisão e disse que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno".

Enchentes Rio Grande do Sul

Vale lembrar que, recentemente, o ex-BBB contribuiu com cerca de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. "A decisão mais importante da minha vida!!! Eu te amo, Rio Grande do Sul", escreveu ele na legenda de um vídeo em que mostra print do valor arrecadado.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o episódio. "Ele mexeu com o governador aqui por conta das enchentes, certo que aí tem coisa dos grandes", comentou um perfil. "Eu nem estranho, porque ele mexeu com a turma lacração do governo, certeza que é por conta disso", disparou outro usuário.

NÃO FALHA! Nego Di, aquele que usou a tragédia no Rio Grande do Sul para monetizar e espalhar mentiras, foi alvo de operação que investiga lavagem de R$ 2 milhões. Sua esposa também está sendo investigada.pic.twitter.com/yBBPNm2fiE — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) July 12, 2024