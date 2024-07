Felipe Neto detona Nego Di após ex-BBB ser alvo de operação

Felipe Neto usou as redes sociais para alfinetar o Nego Di, após o ex-BBB ser alvo de uma operação de busca e apreensão do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), em Santa Catarina. A esposa do influenciador, Gabriela Sousa, foi presa após ser encontrada com uma arma de uso restrito das Forças Armadas sem registro.

No entanto, os dois são investigados por suspeita de lavagem de dinheiro, cerca de R$ 2 milhões, através de rifas virtuais. Após ser eliminado do Big Brother Brasil (BBB) em 2021, Nego Di começou a promover rifas nas redes sociais com a promessa de que quem comprasse mais números, levaria o grande prêmio. Contudo, apesar da operação, os advogados do casal afirmaram que ainda não tiveram acesso ao inquérito e que vão provar a inocência dos dois.

Entretanto, no meio dessa polêmica, Felipe Neto se pronunciou contra o ex-BBB, através de seu perfil no X, antigo Twitter. “Um dos orgulhos da minha vida é ver a índole das pessoas que vivem fazendo publicações contra mim. Foi realizada busca e apreensão na casa do ‘humorista’. A esposa foi presa em flagrante por posse de arma de uso exclusivo das Forças Armadas. 2 veículos de luxo apreendidos”.

Vale lembrar que Dilson Alves da Silva Neto fez parte do elenco do 'BBB 21'. Nego Di entrou como participante do grupo "Camarote", composto por famosos, já que trabalhava aqui fora como influenciador digital e comediante. Contudo, o brother foi o terceiro eliminado do programa, com alto índice de rejeição, 98,76%.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Brindemos com os refrescos". "Um dia a casa dele ia cair". "Investigado por rifa fraudulenta na Internet. Esse aí é o que vendia coisas e não entregava?" "Como dizia minha mãe: "a Justiça divina tarda, mas não falha!" "Mais um 'cidadão do bem' recebendo o que merece. O mundo dá voltas".

Um dos orgulhos da minha vida é ver a índole das pessoas q vivem fazendo publicações contra mim.



Foi realizada busca e apreensão na casa do "humorista". A esposa foi presa em flagrante por posse de arma de uso exclusivo das Forças Armadas.



2 veículos de luxo apreendidos. pic.twitter.com/DTriaDvBL0 July 12, 2024