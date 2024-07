Fofão da Carreta Furacão dá mortal nas alturas e é atropelado

Quem sabe faz ao vivo. Só que dessa vez 'deu ruim'! O personagem 'Fofão', da Carreta Furacão, protagonizou uma cena preocupante, no último domingo (14), no norte do Espírito Santo. Em um vídeo que circula pela internet, Breno Nascimento, o Fofão, acabou atingindo um ciclista durante uma de suas performances.

Nas imagens, o Fofão aparece em cima de uma marquise se preparando para realizar um salto mortal. Enquanto ele efetiva a manobra, um ciclista passou no exato momento e atropelando o boneco humano. Apesar do susto, o acidente provocou risos entre a galera que estava presente no local.

De acordo com testemunhas, tanto o Fofão quanto o ciclista não sofreram ferimentos graves. Após o vexame, ambos levantaram e seguiram adiante. Questionado se estava bem, Breno disse que não se machucou.

"Eu tô bem, não me machuquei não, nem o ciclista. Foi só o susto mesmo. Faço pirueta, cambalhota, desde criança e nunca me machuquei", contou o artista, que arrancou sinceras gargalhadas não só do público que estava presente no local, mas também da web.

"Eu não entendo essas 'tripulias' que eles fazem. Toda vez causam uma confusão", disse um internauta. "Mirou no Batman e acertou no ciclista", pontuou outro seguidor. "O pobre do ciclista sem entender nada", frisou outro.

O Fofão, da Carreta Furacão, foi ATROPEL4DO por uma bicicleta após dar um mortal de cima de telhado. pic.twitter.com/EkunJQy1Ij — POPTime (@siteptbr) July 15, 2024

https://www.correiobraziliense.com.br/colunistas/mariana-morais