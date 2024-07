Lívia Andrade e Déa Lúcia têm salários vazados; Veja quanto

Os apresentadores da TV Globo estão com moral! Dona Déa, e Lívia Andrade do programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, tiveram o valor do salário vazado. Mas nem todos estão satisfeitos, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, dona Déa, mãe do eterno Paulo Gustavo, solicitou um aumento no pagamento.

Sempre perspicaz nas suas participações da atração dominical, Lívia Andrade mostrou que nem tudo é dinheiro. Recebendo R$ 35 mil no SBT, a empresária, em 2022, topou o desafio de fazer parte da família Plim Plim pelo valor de R$ 10 mil mensais com direto a uma porcentagem dos merchandisings.

Em contrapartida, dona Déa, que recebe o mesmo valor, parece que está insatisfeita com a bolada mensal. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a figura pública propôs um aumento no salário para o próximo ano. Entretanto, a veterana se pronunciou e negou qualquer insatisfação com o salário na Globo.

“Em geral não gosto de responder a fofocas que saem nas redes sociais. Mas esses dias tem circulado uma ‘notícia’ sobre a qual faço particularmente questão de me colocar, que diz respeito à minha relação e contrato com a Globo. Quero dizer que estou muito feliz na emissora e principalmente no programa do Luciano Huck, com quem tenho uma relação de amizade e profissional", pontuou ela.

"Nada sobre renovação de contrato ainda foi conversado. Portanto, qualquer notícia sobre isso não procede. Hoje o que posso dizer é que enquanto eu tiver energia e disposição, seguirei firme no trabalho porque ele, acima de tudo, faz bem a mim e a outras pessoas. Isso me gratifica”, escreveu a famosa nos stories do Instagram.