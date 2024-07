Neto de Bob Marley engata romance com cantora brasileira

Ninguém resiste à uma brasileira! O neto do eterno Bob Marley, e filho de Lauryn Hill, o cantor YG, caiu nas graças da também cantora Ghabi. Desde então, os pombinhos não se desgrudam mais. Recentemente, foram vistos juntinhos no show de Lauryn com a participação do filho, YG.

A família parece que trabalha em união quando o assunto é 'xavecar'. Ghabi foi para o evento, no último sábado (13), a convite de YG. E, segundo o apresentador Léo Dias, o casal foi apresentado pelo próprio irmão do cantor, o ex-jogador de futebol americano, Nico Marley.

Na área vip, reservada exclusivamente para a família, os dois circularam de mãos dadas a todo momento pelos bastidores do show. Após a apresentação, YG e Ghabi ainda foram juntos para o after do evento. Eles posaram para fotos e trocaram beijos e carinhos em público.



Nas redes sociais, internautas compararam o casal com outros famosos: "Grazi Massafera e Chris Brown da AliExpress", brincou um fã. "As brasileiras são as mais lindas", pontuou outro usuário. "Bob Marley deve está se revirando no paraíso", disparou outro perfil.

Recentemente, o neto da lenda do Reggae viralizou com a música “Praise Jah In The Moonlight” através do Tik Tok. O sucesso foi tão grande, que a música chegou a alcançar o Top 4 no ranking global do Spotify.

