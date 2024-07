Zezé Di Camargo revela que já vetou Gusttavo Lima duas vezes em gravação

Zezé Di Camargou revelou, durante entrevista a um podcast, que já negou duas vezes o pedido de Gusttavo Lima para regravar duas de suas músicas. O sertanejo havia pedido autorização para usar as obras Será Que Foi Saudade e Diz Pro Meu Olhar.

No bate-papo, Zezé deu detalhes sobre a situação. "Eu neguei duas músicas para o Gusttavo Lima. Ele gravou sem autorização, sem falar nada comigo. A gravadora veio e pediu autorização para mim. Falei: 'cara, eu não vou liberar'".

Contudo, o sertanejo revela que foi questionado se ele não iria liberar a música para "o maior artista do Brasil". No entanto, ele respondeu: "Falei: 'cara, não é essa a questão. É também por isso mesmo. Essas músicas estão no meu radar para eu fazer uma releitura delas pra atualidade, para trazer para o momento'".

Além disso, Zezé Di Camargo explicou: "Porque você pega um fã do Gusttavo Lima, sei lá, de qualquer outro artista, que tenha 20 anos, ele não vai lembrar dessa música comigo. E a partir do momento que ele pegar música, ele assume uma patente". "Como aconteceu com muitos artistas. Ele assume a paternidade da música e quando você for, se você for mexer com a música, você pode perder a música. Você vai cantar a música do fulano de tal, que não é".



Por fim, o artista acrescentou: "Eu tenho direito sobre isso. E as pessoas têm que entender isso...Não é por pirraça, não é por orgulho, não é por egoísmo, não. Tem que respeitar o seu trabalho, né?" "Quando gravam sem a sua autorização, eu acho isso um desrespeito muito grande". "A pessoa tem que entender que aquilo é o seu principal produto, a sua matéria-prima. E que você tem uma outra intenção, né? Que você está precavando e protegendo a sua carreira".