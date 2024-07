Influenciador relembra treta com Bia Miranda em festa

No entanto, Hilton deu mais detalhes sobre o episódio. “Não iria de novo num aniversário dela, da Bia Miranda. Eu fui em um aniversário dela e depois comentei sobre uns acontecidos. Depois ela veio no meu direct dizer que eu não tinha que ter falado”.







Além disso, ele acrescentou: “Eu fui convidado. Teve uma briga dela com a assessora, porque ela achou que a assessora estava roubando ela. Aí, no meio da festa, ela colocou a assessora para fora. Foi o maior bafafá, teve até polícia na festa”.





Contudo, Hilton ainda acrescentou que Bia Miranda havia discutido com o companheiro, nessa mesma festa. “No outro dia eu comentei no meu Instagram. ‘Gente, teve (barraco) na festa. E ela também brigou com o namorado dela”.





Por fim, o influenciador declarou: “Ela achou chato eu ter falado. Ela me mandou um áudio dizendo que não era pra eu ter comentado". Em seguida, Vitor mostrou o áudio enviado por Bia Miranda. "Como é que você vai na minha festa, fala essas mentiras, que eu briguei com o Buarque? Que não deixei convidado entrar? Que isso, eu deixei mais de 90 convidados, sem estar na lista, sem estar na numeração. A gente teve que pagar R$ 1 mil por cada pessoa. Isso já é sacanagem, o que você tá fazendo comigo. Foi na minha festa, comeu, bebeu e tá fazendo fake news na internet?", afirmou a influenciadora.