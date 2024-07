Quitéria Chagas revela formação como doula: "me ajudou a me encontrar"

Nome conhecido no universo do Carnaval brasileiro, a rainha de Bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas, ressaltou a importância do trabalho com doulas, durante entrevista concedida ao podcast “MãeTudoPod”, apresentado pela vereadora Thais Ferreira.

A famosa teve uma participação importante na articulação pela aprovação da Lei 7314/2016 que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro em permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente.

“A presença de doulas é importante desde o pré-natal porque orienta sobre questões corriqueiras que são dúvidas para as mulheres. O médico não vai ter tempo de dar atenção por estar envolvido com outras questões, então o suporte emocional nesse momento é essencial.”, afirma Quitéria, que se tornou doula após o nascimento da filha Elena de parto natural.

A atriz e psicóloga também contou como ser doula a ajudou na vida. "A doulagem chegou na minha vida quando estava estudando a história da humanização do parto para o meu parto. (...) Daí minha mãe conhecia uma das mulheres pioneiras nisso e me falou pra fazer um curso de doulas e eu fiquei encantada. E isso me ajudou muito a me encontrar na escolha do meu parto.", conta a artista na entrevista de estreia da atração.

Vale lembrar que "MãeTudoPOD”, apresentado por Thais Ferreira, traz como proposta abordar temas sobre casualidades, maternidades e os desafios e alegrias de ser mãe. Thais é especialista em políticas públicas para maternidades e infâncias, atualmente vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL Carioca, Presidenta da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão Especial de Combate à Violência e ao Racismo no Ambiente Obstétrico.