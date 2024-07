Molejo leva calote de bar no Rio de Janeiro

Ao que tudo indica, o grupo Molejo teria recebido um baita calote de uma casa de shows localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso porque após a apresentação na "A Casa do Samba", antigo "Bar da Alcione", o grupo não recebeu o pagamento acordado

Segundo o jornalista Daniel Nascimento, tudo teria começado após o bar negociar verbalmente que os artistas receberiam R$ 10 mil pela apresentação, realizada em fevereiro, e posteriormente, também deveriam receber uma porcentagem relacionada a venda dos ingressos.

No entanto, após o show, o acordo não foi cumprido pela contratante do grupo. Além disso, os artistas revelaram que aguardaram que algum tipo de relatório com as movimentações financeiras do dia do evento, fossem enviado para que eles pudessem receber a porcentagem devida, mas o caso não aconteceu.



Contudo, o grupo Molejo teria então recorrido à Justiça. Inicialmente, eles enviaram uma notificação extrajudicial, no dia 19 de fevereiro deste ano, para que as duas partes envolvidas pudessem entrar em um acordo. Porém, para surpresa de todos, a casa de show não se manifestou.

Desta forma, os artistas levaram o caso a frente e pedem uma indenização de R$ 5 mil, por danos morais, além da solicitação do pagamento do cachê pré-estabelecido. Agora o que resta é aguardar a decisão da Justiça.