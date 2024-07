Mãe do filho de Ronaldo Fenômeno, Michele Umezu vai estrear como apresentadora

A fisiculturista Michele Umezu está cheia de projetos para o segundo semestre de 2024. Um deles é apresentar um programa em seu canal do Youtube. "Tenho um novo projeto, meu canal que vou falar de diversos temas. Vou apresentar o programa com entrevista. Empresários, coach’s atletas, artistas, pastores, famosos e não famosos de diversos nichos. Eles vão contar seus testemunhos de vida num bate-papo descontraído", conta a empresária.

Além disso, ela tem um projeto de mentoria: "Estou muito feliz de começar um novo empreendimento, algo que vai ajudar muita gente. E me ajudar também nessa nova fase, destravar esse lado, aprender faz parte da minha vida, gosto muito de aprender me desafiar em tudo aquilo que eu tenho oportunidade, inclusive finalizei meu curso de Diet & Coach Nutrition pelo USA, meu diploma é válido em todo território americano e inclusive em outros países", destacou ela.

Michele vai estudar para o novo empreendimento e poder montar cursos online. "Estou fazendo mais 3 cursos, personal trainer, psicanálise e esse ano finalizo", diz a empresaria que tem outros projetos. "Consultoria de imagem com mentoria e curso on-line para posicionamento estratégico de imagem, comunicação e comportamento."

O filho mais velho de Michele, fruto de um relacionamento com Ronaldo Nazário, Alexander, também tem novidades. Ele quer lutar boxe e morar em Nova York. "Eu já estou me preparando para o ano que vem, Alexander quer estudar fazer boxe, inclusive ganhou um presente do pai, uma luva assinada pelo Mike Tyson. Ele quer morar em NY, estou muito feliz que ele batizou. Missão cumprida! Glória a Deus. Alex viajou para encontrar com a família na Espanha", comentou.

Umezu diz que, apesar de inúmeros planos, não deixou a fé de lado. "Eu também estou priorizando o meu espiritual, eu acabei me afastando um pouco por questão do campeonato e pela pessoas julgarem o meu estilo de vida. Antes de começar o fisiculturismo, fui diaconisa em uma igreja pentecostal. Inclusive Alexander gosta muito de igreja pentecostal", finalizou.

MUSA DO DIA

