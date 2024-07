Anitta deve ser protagonista de filme da Globo

Ela canta, dança, rebola e atua! A cantora Anitta caiu nas graças da emissora Globo e vai estrear um filme nacional. Para os telespectadores da Netflix, a artista arrasou como atriz, em outubro do ano passado. Ela atuou no episódio de 'Elite' e estreou na sétima temporada da série espanhola.

De acordo com o jornal O Globo, os detalhes da novidade estão sob sigilo, por enquanto. Mas o que se sabe é que a 'Poderosa' vai atuar como protagonista da trama dos estúdios Globo. Vale lembrar que, Anitta teve algumas participações especiais em novelas, além de ter emprestado a voz para dublagens.

Entre os papéis contracenados pela beldade, está Sabrina, em Amor de Mãe, mostrando seu talento com a atuação. Vale ressaltar que, Anitta já havia revelado seus planos de protagonizar um filme, durante uma entrevista à revista 'Quem'.

Entretanto, a dona do 'Funk Generation' está curtindo as férias. Após uma brilhante temporada na Europa a brasileira está curtindo a vida ao lado dos amigos. Inclusive, Anitta chegou a ser 'shippada' pelos fãs do MC Daniel, que publicou inúmeros stories nas redes sociais ao lado da famosa.

Além do MC, figuras públicas como: Marina Sena, Juliano Flos, Bruna Griphao, entre outros, também estão de passagem pelo continente europeu. As subcelebridades resolveram curtir o verão da região, além das festas, e lugares turísticos.