Filho de Kim Kardashian é diagnosticado com vitiligo

Doença hereditária! A socialite e empresária Kim Kardashian revelou que um dos filhos foi diagnosticado com a mesma doença adquirida da mãe, Kris Jenner. Durante uma entrevista ao podcast 'She MD', na última quinta-feira (16), ela contou que seu filho sofre de psoríase e vitiligo.

Durante a conversa, Kim desabafou sobre a doença autoimune, da qual ela também foi atingida, e ainda contou que acabou passando a condição para um de seus filhos. No entanto, ela não revelou qual dos filhos seria.

"Ela veio da minha mãe, foi para mim... e eu passei de uma forma diferente para meu filho, que tem vitiligo muito leve", revelou Kardashian, que garantiu os cuidados com o pequeno. "Nós temos isso - vitiligo - sob controle", disse ela.

A empresária é mãe de dois meninos, Saint, de 8 anos, e Psalm, de 5, frutos do seu antigo relacionamento com Kanye West. Além dos meninos, ela possui mais duas garotas, North West, de 11 anos, e Chicago, de 6 anos.

Na web, alguns internautas comentaram sobre o assunto. "Ta tudo bem , quem tem vitiligo não deixa de ser lindo", disse um usuário. "Somos lindos com nosso vitiligo", frisou um internauta. "Como eu amo essa família Kardashian", comentou outro.

Kim Kardashian has revealed that her son has vitiligo pic.twitter.com/OwhjPm5F1G