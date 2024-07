Debora Bloch gera climão em evento de Aguinaldo Silva

A atriz Debora Bloch protagonizou um climão ao negar dar um depoimento sobre Aguinaldo Silva para um jornalista, durante o lançamento do livro do escritor, em um shopping localizado na zona sul do Rio de Janeiro.



No entanto, ao ser abordada pelo jornalista Marcos Bulques, e convidada a falar sobre o lançamento do livro que acontecia no local, a atriz Bloch declarou: “Eu não vim pra nenhum lançamento, estou aqui só passeando”.

Apesar do relato, o comunicador acreditou que ainda assim, Deborah gostaria de deixar um depoimento para Aguinaldo, o que não aconteceu. “Estou aqui por acaso”. “Não, não, agora eu estou muito correndo, desculpa”, disse ao ser questionada se poderia falar sobre o autor, já que estava por ali.



Em seguida, Debora Bloch acrescentou: “Desculpa, agora não posso!”. O episódio gerou uma especulação de que a atriz e Aguinaldo Silva tenham problemas do passado mal resolvidos.



Vale lembrar que o lançamento do livro de Aguinaldo Silva aconteceu na última quinta-feira (18), em uma livraria do shopping. A obra de autor foi intitulada como “Meu Passado Me Perdoa – memórias de uma vida novelesca”.