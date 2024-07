Gianecchini se revolta com cobranças quanto a sua sexualidade

O ator Reynaldo Gianecchini desabafou, na última segunda-feira (22), sobre a pressão que sente envolvendo a sua sexualidade. Em entrevista ao 'Selfie Service', apresentado pelo ex-A Fazenda, Lucas Selfie, o artista criticou o fato de pessoas perderem tempo falando sobre a opção sexual das outras.

“A sexualidade passa por muitas coisas, por questões de afetos e, às vezes, até é contraditória. Às vezes, demora um tempo para [a gente] entender. Precisa ter coragem! As pessoas perdem muito tempo falando sobre a sexualidade das outras”, disparou Reynaldo Gianecchini.

Em cartaz no musical Priscilla, a 'Rainha do Deserto', o artista abriu o coração e explicou nunca ter se enxergado dentro de rótulos pré-estabelecidos pela sociedade. “Sempre brinco que todo mundo resolve nas gavetinhas”, contou ele.



Entretanto, apesar do ator de 51 anos já ter falado abertamente que se identifica como um homem pansexual - pessoas cujo o gênero não influencia a equação da atração - ele lamentou ainda receber comentários o criticando por nunca ‘sair do armário’.

"As pessoas ficaram falando a vida inteira sobre a minha sexualidade. Antes era porque eu não saia do armário. Agora me julgam porque eu não saí antes, disseram que quero lacrar. Eu não aguento mais, as pessoas ainda me cobram para sair do armário", disse o ex-global.