Vaza salário do Príncipe William; Veja quantia milionária

"Herdeiro real!" O príncipe William, de 42 anos, teve o seu salário revelado. O que mais chamou a atenção foi a fortuna astronômica que o integrante da família real fatura ao ano. O valor foi publicado, nesta quarta-feira (24), após o relatório anual integrado do ducado ser divulgado.

Na ocasião, o monarca recebeu a quantia de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 141 milhões, na cotação atual) no primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha, título e propriedade que herdou após seu pai, o rei Charles, assumir ao trono.

Vale ressaltar que, a posição Ducado da Cornualha foi estabelecida em 1337 pelo rei Edward III para fornecer fundos ao herdeiro do trono. Esse fundo cobre as "atividades oficiais, beneficentes e privadas" do príncipe William, Kate Middleton, de 42 anos, e os filhos, George, 10, Charlotte, 8, e Louis, 5.

Entretanto, a fortuna foi seu primeiro salário no primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha. Vale lembrar que, o príncipe de Gales não recebe uma renda tradicional por ser um membro da família real. As despesas que tem anualmente são amplamente financiadas pelo cargo que ocupa.

Além do valor exorbitante, um detalhe curioso chamou bastante a atenção. Entre os anos de 2022 e 2023, o rei Charles fez uma fortuna menor que a do filho. O atual rei do Reino Unido ganhou cerca de £ 24 milhões (US$ 30,93 milhões) com o espólio do Ducado da Cornualha.

