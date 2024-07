Anitta detona uniforme dos atletas brasileiros nas Olimpíadas

"Bem de crente!" A cantora Anitta não ficou nada satisfeita com os uniformes escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasiliero (COB) para os atletas brasileiros usarem na cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Nas redes sociais, a artista demonstrou a insatisfação e criticou a desvalorização do atleta no país.

“Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. Acho que o look veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucas e boas pra seguir seu sonho.”

Os trajes em questão têm sido alvos de inúmeras críticas nas redes sociais. Internautas apontam que o look seria muito simples quando comparado com os uniformes que serão utilizados por outras delegações. Além da 'Poderosa', a ex-atleta Márcia Fu também deixou em evidência a sua insatisfação.

“O que é isso aqui? Isso é do Brasil? Como assim? Gente, isso não é do Brasil, não, estão mentindo. Esse negocinho jeans… Que blusa é essa aqui embaixo? Bem de crente. Ai, desculpe, eu não podia ter falado, mas eu falei. Não gostei”, disparou Márcia Fu.

“Péssimo gosto. Me ajuda aí, colega, uma porcaria. Não gostei. Me ajuda que está danado esse uniforme do Brasil. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia, com certeza, coisa melhor. Para, cortar esse do Brasil. Horrível”, finalizou a medalhista olímpica.