Billy Ray Cyrus xinga a ex-mulher em áudio vazado e revolta fãs

Billy Ray Cyrus está entre os assuntos mais comentados do momento, nas redes sociais. Isso porque vazou um suposto áudio onde o artista dispara uma série de insultos e palavras ofensivas contra sua ex-esposa, Firerose



Na gravação divulgada pelo site TMZ, o pai de Miley Cyrus reclama do atraso da ex-companheira e a culpa por fazê-lo chegar atrasado em um evento. Inclusive, ele a ofende se referindo a ela como “idiota” e “imbecil”.



No entanto, parece que pessoas próximas a Billy disseram que o áudio estaria fora de contexto e editado, distorcendo assim um pouco a realidade da briga entre o casal.



Contudo, ainda na discussão, o pai de Miley Cyrus dispara contra Firerose: "Eu não acho que você seja muito inteligente. Eu mudei de ideia sobre essa m&rd@. O que você é, é uma puta egoísta", declara Billy Ray.



Por fim, Billy Ray insiste em dizer na discussão que a ex-mulher não o ouve. Ela, por sua vez, tenta acalmar o ex-marido, que a culpa pela situação, dizendo que a briga só estaria acontecendo porque ela provocou. Além disso, segundo o TMZ, os dois teriam se desentendido após Firerose se incomodar com o convite recebido por Billy, para cantar na turnê de Nicki Minaj.

????MEU DEUS? O jornal Daily Mail divulgou prints e áudios de Billy Ray Cyrus chamando sua filha Miley Cyrus de “vadi* e demôni0” e sua ex-esposa Tish Cyrus de “put4 traidora e mentirosa”. pic.twitter.com/uQ8jQDY97W — Tudo Miley (@TudoMiley) July 24, 2024