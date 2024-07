Bia do Brás será coapresentadora de Eliana na Globo; Saiba tudo

"É o Brasil do Brasil!" Enquanto a Narcisa, interpretada pelo humorista Tiago Barnabé, permaneceu no SBT, a apresentadora Eliana ganhou uma nova companhia, a ex-BBB, Beatriz do Brás. A loira foi contemplada com a carismática e irreverente ex-camelô, que será coapresentadora da atração "Vem Que Tem".

Parece que a Bia finalmente conseguiu uma vaga na rede Plim Plim. A atração, que vai ao ar no dia 28 de novembro, será em formato de game show criado pela Endemol Shine Brasil, criadora e detentora dos direitos do formato Big Brother Brasil.

Entretanto, a 'Rainha dos Dedinhos' não terá apenas a companhia de Bia do Brás. Um apresentador ainda será definido para acompanhar as duas beldades.

Vale lembrar que, o programa é parte da programação de Black Friday da Globo, e começou em 2022 sob o comando de Juliana Paes e Fábio Porchat. Na atração, duas famílias vão disputar prêmios tentando acertar perguntas sobre cenas famosas de novelas da Globo.

Além disso, Eliana poderá apresentar mais dois programas na casa dos Marinho. No "Saia Justa", ela deve dividir a apresentação do programa com Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista. E em dezembro, a loira deve apresentar o especial de fim de ano do "The Masked Singer Brasil".