Mulher de Pedro Paulo se pronuncia após vídeo íntimo do deputado vazar

Bomba! A influenciadora digital Tati Infante quebrou o silêncio após o escândalo envolvendo o marido, o deputado Pedro Paulo Carvalho, vice do prefeito Eduardo Paes. Após vazar um suposto vídeo íntimo do político com uma outra mulher, o parlamentar teria desistido de concorrer ao cargo de vice-prefeito do Rio.

Nas redes sociais, Tati demonstrou apoio ao marido e falou mais sobre a situação conflituosa que o marido vem passando. "Eu acho uma besteira ele desistir de ser vice por conta de um episódio que aconteceu em 2020, período em que estávamos separados, numa crise", começou ela

Bem espontânea, ela afirmou que Pedro caiu numa 'armadilha'. "Eu tive meu “tiricutico”, ele também. E ele caiu numa armadilha, numa armação onde fez uma ligação de chamada com uma pessoa, que gravou ou tirou print dessa ligação e, quase cinco anos depois, está usando isso contra ele", disse a ela.

"Entendo o lado dele de querer preservar a família, recuar para não vir isso à tona, mas do meu lado está tudo certo. Eu apoio ele, é o sonho dele, o trabalho dele. Não roubou, não matou, é uma coisa de cunho pessoal. A partir do momento em que casei com um político, sei que o jogo é sujo, é duro, ainda mais em ano de campanha", afirmou.

Vale lembrar que, o cargo de vice-prefeito do Rio de Janeiro é um dos mais desejados nesta eleição. Com a suposição de que 'Dudu Paes' sairá da prefeitura para concorrer ao governo do estado em 2026, o vice-prefeito terá prováveis dois anos de mandato na segunda maior capital do país.