Mãe de Neymar recebe críticas em foto da neta caçula e toma atitude

Nadine Gonçalves parece ter se incomodado com os comentários de internautas nas redes sociais. Isso porque a mãe de Neymar publicou uma foto segurando a neta, filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, e recebeu opiniões que a dedagradaram.

No entanto, na legenda com Helena, a mãe do atleta escreveu: "Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor".

Logo depois, a postagem recebeu uma enxurrada de comentários negativos. "A Mavie é o fruto do amor e união. A Helena foi de traição". "Será que fizeram DNA? Parece o Neymar não". "Ninguém se compara a Mavie".

Contudo, outros ainda escreveram: "Ela não tem nada a ver com Neymar". "A Mavie é mais linda". "Mavie fazendo língua e dizendo que é a única filha que não precisou de DNA". Nadine Gonçalves então limitou os comentários na publicação com a neta, a fim de dificultar os ataques.

Vale lembrar que Helena é fruto do affair momentâneo que Neymar viveu com a modelo Amanda Kimberlly. Na época em que os dois se relacionaram, Bruna Biancardi estava em um relacionamento com o jogador e grávida dele. Os dois são pais de Mavie.