Carmo Dalla Vecchia defende Marcelo Cosme e detona Emílio Surita

Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para alfinetar o apresentador do programa Pânico da Jovem Pan, Emílio Surita. Isso porque o apresentador foi acusado de homofobia ao ridicularizar trejeitos do jornalista Marcelo Cosme e do cantor Caetano Veloso.

No entanto, incomodado em como a atitude de Emílio poderia propagar mais ódio para a comunidade LGBTQIA+, o ator afirmou: "Uma galera do Pânico, no canal da Jovem Pan, fez há poucos dias atrás uma chacota de um jornalista exemplar como é o Marcelo Cosme e de um gênio da música brasileira reconhecido no mundo todo, Caetano Veloso”.



Em seguida, Carmo acrescentou: “Esses senhores gostam de produzir um material debochado e uma crítica infame a homens gays como eu, e assim nós seremos alvos constantes de chacota e de ódio alheio, né?!" Nós já somos alvos de julgamentos, porque a gente não ama igual aos outros, e existem pessoas como eu e o Marcelo que tiveram coragem, em meio a tantos que se escondem de falar sobre aquilo que nós somos”.

Contudo, ele também declarou: “As pessoas se escondem por que? Por conta dessa turma, que acha divertido zoar minorias, e quando reclamamos dizem que é mimimi, que é só uma brincadeira. E pode brincar sim, claro que pode, quando todo mundo ri da piada a brincadeira é maravilhosa".

Por fim, Carmo revelou: "Sem falar das lampadadas nas cabeças, das travestis queimadas e assassinadas, das violências sofridas por um casal em uma padaria, que depois a polícia assistiu e não prendeu”. "Porque afinal de contas o preconceito ele é institucionalizado, banalizado, e faz parte do nosso dia a dia e de programas como esse! Nós temos tanta coisa pra aprender com pessoas diferentes de nós, e certamente não será o deboche alheio que fará a gente chegar num lugar melhor”.

