Bruna Biancardi abre o jogo sobre mudança com Neymar para Arábia

Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um pouquinho de como tem sido se adaptar ao fuso horário da Arábia Saudita. A influenciadora está acompanhada de Neymar e da Mavie, filha do casal. O atleta, que joga no Al-Hilal, precisou voltar ao país para treinar.

No entanto, Bruna explicou que tem sido complicado lidar com o fuso de seis horas a frente do horário de Brasília. "Estou sumida porque sinceramente dessa vez o fuso horário está sendo complicado. Nunca imaginei".

Em seguida, ela ainda pontuou: "Dessa vez, está sendo complicado para pegar". Além disso, Biancardi acrescentou: "No Brasil, a Mavie acorda 7h, aqui ela está acordando 11h. Ela está com o horário do Brasil e eu também. E aí o dia não rende".

Nas redes sociais internautas escreveram: "Fuso é difícil mesmo, mas vai dar certo". "Gente, ela realmente tá embarcando nessa com Neymar, né?!" "Tadinha da Mavie, deve estar estranhando muito". "Força, guerreira!"

Além disso, Neymar chegou a publicar um vídeo já treinando no gramado, pelo Al-Hilal, nas redes sociais. Vale lembrar que o atleta brasileiro está se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo. Apesar disso, o tratamento já está na fase final.