Gil do Vigor deve se unir à Eliana e Bia do Brás em programa da Globo

Após ser contratada pela TV Globo, Eliana está em contagem regressiva para a estreia do seu programa em horário nobre. Mas ao que tudo indica, a loira não vai estar sozinha. Segundo apurado pela Coluna Mariana Morais, a apresentadora dividirá o comando da atração com dois ex-BBB's.

Isso mesmo! Gil do Vigor e Beatriz Reis devem embarcar nesse novo desafio ao lado de Eliana. Que trio, hein!? Os dois recentemente mostraram que estavam bem próximos, inclusive fizeram um workshop juntos.

No entanto, Beatriz Reis está praticamente confirmada para integrar o elenco da atração. Porém, o economista ainda seria uma incógnita a definir. Nos bastidores, os responsáveis ainda estão fazendo reuniões para bater o martelo quanto a isso, mas ao que tudo indica, ele estará dentro do projeto.

Vale ressaltar que a ideia da TV Globo é colocar a Eliana e mais dois apresentadores juntos na atração 'Vem que Tem', para mudar o formato do programa, fazendo com que assim, não fique tão parecido com o que a loira comandava no SBT.

No SBT, Eliana contava com a participação de Tiago Barnabé no programa, que era intérprete da Narcisa, uma socialite carioca. Contudo, "Vem Que Tem" está previsto para estrear em novembro. O programa faz parte do especial Globo Friday. Duas famílias devem competir respondendo perguntas sobre novelas da emissora, a fim de ganhar prêmios.