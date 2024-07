Ex-nora de Preta Gil fala pela primeira vez sobre beijo em filho de Faustão

A ex-nora da Preta Gil, Laura Fernandez, de 26 anos, falou pela primeira vez sobre o beijo que deu no apresentador João Guilherme Silva, de 20 anos, filho do Faustão. Durante uma entrevista com o jornalista Marcos Bulques, a beldade foi questionada sobre o momento de intimidade com o jovem.

“Eu estou vivendo, estou solteira, vivendo, feliz e contente”, disse a modelo sem entrar em muitos detalhes. Contudo após muita insistência, Laura contou que: “Coisas que aconteceram em Atins, ficam em Atins. Como figurante, como protagonista ou como plateia, você precisa estar vivo”, concluiu.

Vale lembrar que, o clima esquentou entre o apresentador e a modelo durante uma viagem luxuosa entre amigos, no último final de semana, nos lençóis Maranhenses. O casal foi flagrado aos beijos ao lado de outros famosos, que curtiam a festinha.

Inclusive, no local estava a presença da cantora Preta Gil, que parece não ter se importado com a situação. Para quem não acompanhou, Laura foi casada com Fracisco Gil, único filho da cantora, com quem ela teve Sol de Maria, de apenas 8 anos.

Vale lembrar que, eles confirmaram o fim da união em 2020, após seis anos de relacionamento. João Guilherme, por sua vez, terminou o namoro com a também modelo, Schynaider Moura, de 35 anos, no ano passado.