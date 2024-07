Mãe de Virginia se acidenta e é socorrida no SBT

"Que susto!" A mãe da apresentadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, de 58 anos, sofreu um acidente nos bastidores do SBT, na última sexta-feira (26). Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou com os seguidores que a mãe foi parar no ambulatório após cair no chão e ferir o pé.

No vídeo gravado para os stories do seu perfil no Instagram, a influenciadora contou que, logo após as gravações do “Sabadou com Virginia”, foi surpreendida pela notícia de que sua mãe tinha sofrido um acidente nos corredores da emissora de Sílvio Santos.

Enquanto seguia para encontrar com dona Margareth, a loira detalhou em qual estado de saúde ela ficou. Virgínia ainda tranquilizou os seus mais de 45 milhões de seguidores, e disse que ela está bem e que tudo não passou de um susto.

“Finalizamos o programa, foi tudo incrível, convidados maravilhosos… Quando eu chego no camarim, eu recebo a notícia de que minha mãe caiu, lá atrás do lounge. Está no ambulatório, ela está bem, mas parece que a unha do pé arrancou“, explicou Virginia.

Na sequência, Margareth revelou o que de fato aconteceu: “Eu fui lá atrás depois que acabou o programa, pegar meu celular e o óculos. Tem uma barra de ferro lá, eu não vi, bati no ferro e aí eu caí de joelho, se não eu ia bater minha cara”, disse ela.

