João Guilherme revela desejo de ser pai e construir família

"Quem será a mamãe desse bebê?" O ator João Guilherme esteve no programa "Sabadou com Virginia", e revelou o desejo de ser pai, no último sábado (27). Durante um bate-papo com a cunhada, o artista falou sobre a admiração que tem pela família que o irmão, Zé Felipe, construiu ao lado da influenciadora.

"Claro que é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto! E depois que eu vi você e Zé, aumentou mais ainda a vontade. Porque eu via o meu irmão antes de você e das filhas, e vejo meu irmão hoje. E vejo como ele é um cara muito mais legal", disse ele arrancando um sorriso de Virginia.

Na sequência, João deu dicas de quais requisitos a futura mamãe dos seus filhos precisaria ter: "Eu nunca iria querer ter um filho com alguém que não fosse a mulher que eu queria que estivesse do meu lado para criar esses filhos, juntos. Alguém que eu confiasse que essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho, sabe? Seja então uma mulher que eu acho muito educada, que compartilhe valores parecidos", explicou.

E continuou: "Acho que a partir do momento que a pessoa que eu amo quiser, estiver pronta para isso, até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças, eu estou pronto", contou João deixando claro a sua vontade de ser pai.

Vale lembrar que o caçula do cantor Leonardo está vivendo um romance ao lado da atriz Bruna Marquezine. Desde o início do ano, o ator e a protagonista do filme "Besouro Azul" são vistos frequentemente curtindo o affair.