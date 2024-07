João Guilherme expõe amizade por interesse de Lucas Guedez com Virginia

Lucas Guedez parece ter ficado desconfortável após protagonizar um climão durante o programa da Virgínia Fonseca, no SBT. Isso porque, João Guilherme foi um dos convidados do quadro "Se Beber, Não Fale" e insinuou que o influenciador era interesseiro.

Tudo começou quando, durante uma brincadeira, João Guilherme disparou para a cunhada: "Algum não, porque eu tenho certeza que sim. Mas qual famoso ou famosa, sem ser o Lucas Guedez, fica puxando seu saco por interesse?"

No entanto, Lucas revirou os olhos e ignorou o ator, enquanto Virgínia declarou para Guedez: "Caraca, acabou com você". Contudo, o filho de Leonardo voltou atrás: "Brincadeiras à parte. Me fala algum famoso ou famosa que puxa seu saco e você sabe que é por interesse".

Além disso, em seguida João Guilherme completou: "Por que a gente sabe quando as pessoas puxam nosso saco por interesse ou quando as pessoas realmente são simpáticas, querem ter alguma troca profissional".

Nas redes sociais internautas escreveram: "Finalmente alguém falou meus pensamentos". "João Guilherme é muito sincero". "Isso é óbvio, antes era Gkay agora é ela". "Falou o que todo mundo pensa, a Virgínia é a nova Gkay, depois da Virgínia vai ser outra e assim por diante".