Jojo Todynho reaparece após cirurgias plásticas e surpreende a web

Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais para falar um pouco sobre seu processo de recuperação após se submeter a algumas cirurgias estéticas, como abdominoplastia e lipoaspiração. A cantora surgiu com cinta modeladora e impressionou internautas.



Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora declarou: "Estou de volta, toda enfaixada, não tem resultado pra mostrar, né, gente? E esse corpinho só irá aparecer no verão mesmo, porque eu só vou mostrar depois que eu fizer meu peito e tudo".

Além disso, ela acrescentou: "Quero agradecer pelo carinho. Essa semana eu me cuidei, fiz as unhas, sobrancelhas, cílios, nevei (pintou o cabelo), porque não apareceria aqui de qualquer maneira. Estou bem, graças a Deus".

Por fim, Jojo Todynho acrescentou enquanto conversava com os seguidores: "Recuperada, 12 dias de abdominoplastia com lipo, "lipei" até as coxas, enfim, dentro, né? Estou ótima, e tirei o dreno hoje...vou para rua!".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Ela teve muito foco antes e após a bariátrica. Aí teve resultado". "Isso aí. Tem que se cuidar mesmo". "Como ela tá linda! E eu nem disse ainda como ela tá gata com esse corpão".