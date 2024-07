Neymar faz chacota de japonês que perdeu para Medina no surf

"O deboche veio!" A vitória do surfista Gabriel Medina está dando o que falar. Após milhões de brasileiros ironizarem as falas do adversário Kanoa Igarashi, em 2021, chegou a vez do jogador Neymar brincar com a situação.

Há três anos, o japonês tirava Medina da competição. Em contrapartida, esse ano, o rival foi eliminado por ele. Gabriel bateu o recorde da maior pontuação em uma competição olímpica. Ele atingiu 9.9 e avançou para as quartas de final do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Além disso, a foto do surfista após vencer a competição, foi destaque mundial. Nas redes sociais, Kanoa até que levou a derrota na brincadeira, e comentou: "P*rra, nem deixou uma pra gente kkkkk (rir para não chorar)”, escreveu ele referindo-se a uma vaga na competição.

Aproveitando o embalo das postagens, os internautas resgataram a publicação do atleta feita em português logo após eliminar Medina, em 2021, e zombaram do japonês. “Chora, chora que estou feliz”, zombou um seguidor, "A kanoa virou, foi deixar ela virar, foi por causa do Medina", citou outro.

Neymar, por sua vez, também comentou a publicação: "Oi, amigo", escreveu ele acompanhado de figurinhas da bandeira do Brasil. Vale lembrar que, Medina é amigo íntimo do atacante do Al hilal. A dupla já foi vista inúmeras vezes junta.

chegou a notícia que o mundo não acreditou: medina nos trouxe uma vitória contra o japão finalmente ????‍?????????? #Olimpiadas2024 #Paris2024 pic.twitter.com/glNf0bkaYv — ellie (in my olympics era) (@greyofus) July 29, 2024