Pai de Neymar se declara à neta caçula, mas volta atrás

"Postou já era!" O 'NeyPai' publicou uma linda homenagem à terceira neta, Helena, na tarde da última segunda-feira (29), em seu perfil do Instagram, mas deletou a postagem. A herdeira é fruto de um relacionamento extraconjugal entre o jogador Neymar e a modelo Amanda Kimberlly.

Nas imagens, Neymar Pai usou duas fotos da bebê recém-nascida e escreveu: "Família crescendo e a felicidade vai se multiplicando. Que Deus continue nos abençoando e protegendo. Heleninha, um beijo grande. Logo, logo estaremos juntos", escreveu ele.

Contudo a 'boas vindas' declarada à neta caçula em poucas horas foi excluída. O motivo ainda não foi revelado, mas horas depois, o patriarca do clã da 'Família Santos' compartilhou um vídeo que começa com os filhos pequenos e passa por Davi, Mavie e termina com Helena.

A publicação emocionou os seguidores que comentaram na postagem. "Deus abençoa a Helena! Vai ser uma criancinha linda e abençoada", desejou um seguidor. "Ele poderia ter deixado o post da Helena e depois postar o vídeo de todos os netos", opinou outro.

Vale lembra que, recentemente, o 'Menino Ney' e a empresária Bruna Biancardi, pais da pequena Mavie, decidiram assumir o relacionamento. Com a chegada da caçula Helena, internautas apontam que o relacionamento do casal possa ficar estremecido.