Dudu Nobre tem casa penhorada para quitar dívida judicial

"Sambou!" O cantor Dudu Nobre teve a casa penhorada para quitar uma dívida judicial. De acordo com o jornalista Daniel Nascimento, o sambista teria dado um calote de R$ 100 mil no seu ex-empresário, José Bernardo. A dívida do pagodeiro já ultrapassou para mais de R$ 400 mil.

Segundo o ex-empresário, Dudu teria contraído a dívida em 2011 e nunca pagou. José disse que emprestou o valor juntamente com seu ex-sócio, ao qual ele pagou e “tomou” a dívida para si. Somando juros e honorários advocatícios, o valor exorbitante chegou a R$ 416.232,55.

Entretanto, a Justiça acatou com o pedido para a penhora de ativos financeiros e desde então vem bloqueando valores em contas e direitos autorais do sambista. Caso o famoso não salde a dívida com o ex-empresário a tempo, a mansão localizada na Barra da Tijuca, área nobre do Rio, vai a leilão.

Vale ressaltar que, a juíza Adriana Angeli de Araujo de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, rejeitou os embargos apresentados pela defesa do artista. Além disso, a intimação do réu foi considerada válida, mesmo assim ele deve regularizar seu endereço nos autos.



Em nota de esclarecimento, a assessoria do cantor ressaltou que Dudu Nobre lamenta a conturbada relação com seu antigo empresário, e frisou que a questão noticiada está sendo resolvida em sede judicial, ainda dependendo de decisões.