Andressa Urach divide a língua em duas com cirurgia e choca fãs

Andressa Urach se submeteu a um procedimento estético que consiste em dividir a língua em duas partes e mostrou o resultado para os seguidores nesta terça-feira (30). A influenciadora revelou que a recuperação tem sido delicada.

No entanto, a criadora de conteúdo adulto publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o resultado do procedimento e revelou: "1 dia pós bifurcação da língua! O pós dói bastante e não posso falar. Está branca (a língua) porque estava tentando tomar sorvete mas não consegui".

Além disso, Andressa Urach disse: "Está inchado, salivando muito, estou com dificuldade de engolir". E em seguida, acrescentou: "Ontem não consegui comer, mas hoje já consegui me alimentar com sopa batida no liquidificador".

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Não acredito que fez isso". "Deixando de seguir, não faz mais sentido!!" "Já morreu faz tempo". "Meu Deus! O que você tem na cabeça?" "O que está acontecendo com você, meu amor?

Outros ainda disseram: "Ela não perdeu só o juízo não, ela perdeu a noção do ridículo". "Que coisa ridícula. Quando a pessoa já não sabe o que inventar para aparecer e chamar a atenção". "Mulher, que surto é esse? Está passando dos limites".

Saiba Mais Mariana Morais Neymar faz chacota de japonês que perdeu para Medina no surf

Neymar faz chacota de japonês que perdeu para Medina no surf Mariana Morais Ana Paula Arósio faz rara aparição e intriga fãs; Veja

Ana Paula Arósio faz rara aparição e intriga fãs; Veja Mariana Morais Key Alves posa de vestido transparente e chapéu de cowboy no Texas

Key Alves posa de vestido transparente e chapéu de cowboy no Texas Mariana Morais Sandy faz a fila andar com médico; Saiba quem

Sandy faz a fila andar com médico; Saiba quem Mariana Morais Jojo Todynho reaparece após cirurgias plásticas e surpreende a web